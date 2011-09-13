Французский актер Жан Рено стал отцом в шестой раз в 63 года. Третья супруга Жана Рено, 40-летняя экс-модель из Румынии София Борука 8 сентября родила сына. Совместному первенцу звездной пары сыну Сиело 2 годика.

Новорожденному мальчику дали имя Дин. Рено сожалеет, что его родители не дожили до этого счастливого события и не разделии с ним радость. Всего у Жана Рено 6 детей от трех разных женщин.

С рождением шестого ребенка Жан Рено вступает в клуб многодетных звездных отцов, сообщает Татар-информ. В этом клубе Мэл Гибсон, Род Стюарт и Майк Тайсон, у которых по 8 детей; Кевин Костнер - 7 детей, Брэд Питт - 6 детей.