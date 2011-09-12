Ксения Бородина из «Дома-2» украсила своими прелестями обложку журнала

Ведущая скандального телешоу «Дом-2» Ксения Бородина обнажилась и показала свои прелести. Эротическая сессия известной телеведущей представлена в журнале Playboy . Бородина давно мечтала украсить своим фото обложку мужского глянца.



Но ранее делать эротические фото ей запрещал супруг и отец дочери – бизнесмен Юрий Будагов.

Но и сейчас, будучи в разводе с мужем, Ксюша не самовольно участвовала в съемках для Playboy. Она просила разрешение у своего нового любимого мужчины бывшего милиционера Михаила Терехина. По словам Бородиной, Михаил переживал и ревновал, но разрешил позволил участвовать в проекте ее мечты.

Звезда «Дома-2» показала отличную фигуру, она полностью восстановилась после родов.

Но полностью обнажаться Ксения не стала. Говорят, Бородина осталась довольна ходом съемок и результатом.

Напомним, фото для «Плейбоя» - не первый опыт эротических съемок Ксении Бородиной. В 2005 году девушка обнажилась для мужского журнала XXL.