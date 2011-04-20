Новый кавалер Волочковой катает её на своем частном самолете

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20 апреля 2011, 06:22 [ «Аргументы Недели» ]

Анастасия Волочкова похвасталась в своем блоге своим новым поклонником – настолько богатым, что может себе позволить покатать ее на личном самолете. Состоятельный кавалер помог Анастасии добраться в Киев на шоу «Майданс».



«Я выспалась, отлежалась и засобиралась в Киев! Но один добрый человек решил мне привезти цветы, чтобы поддержать на пути к выздоровлению. И, наблюдая за сборами, так невзначай спросил: а дочь Ариша со мной не хочет поехать? Мы с Аришей вздохнули и грустно сказали, что билет-то только один. И этот добрый человек, также невзначай, сказал: «Не волнуйтесь, сейчас все устроится». Ну всего я ожидала, только не частного самолета с поданной к трапу машиной!» – восхищается балерина на своей интернет-странице.