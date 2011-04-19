На свадьбу принцу Уильяму и Кейт Мидлтон Джордж Майкл подарил песню

Известный певец Джордж Майкл подарил на свадьбу принца Уильяма и Кейт Мидлтон кавер-трек на песню Стива Уандера "You and I". Композицию исполнитель предоставил для бесплатного скачивания на своем официальном сайте.
"Мне бы хотелось, чтобы Уилл и Кейт знали, что это подарок от чистого сердца, а не промо-акция", - заявил Майкл.
Джордж Майкл был другом матери принца Уильяма - принцессы Дианы и, по его словам, "должен выразить свою радость по поводу предстоящей свадьбы публично". Несмотря на это, на свадьбу певец не пойдет.
"Их должны окружать люди, которые их любят, а не изворотливые поп-звезды", - заявил певец.
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