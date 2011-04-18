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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

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Ира из города Черновцы – новая девушка Баскова после его разрыва с О. Фёдоровой

, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]

Новой подругой певца Николая Баскова после его недавнего разрыва с Оксаной Фёдоровой стала 26-летняя пышногрудая брюнетка из  города Черновцы - Ирина Швец. Она ведет вместе с Басковым украинскую телепередачу «Попелюшка» (в переводе – Золушка), сообщает «ЭГ».

35-летний Николай свозил подругу в Барселону - свой любимый заграничный город. Они остановились в отеле «Arts Barcelona» (цена номера на одного человека за сутки: € 350 – 800), причем снимали тот самый номер, в котором в прошлом году певец останавливался с Оксаной Федоровой.

ИГ

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