Ира из города Черновцы – новая девушка Баскова после его разрыва с О. Фёдоровой

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18 апреля 2011, 08:25 [ «Аргументы Недели» ]

Новой подругой певца Николая Баскова после его недавнего разрыва с Оксаной Фёдоровой стала 26-летняя пышногрудая брюнетка из города Черновцы - Ирина Швец. Она ведет вместе с Басковым украинскую телепередачу «Попелюшка» (в переводе – Золушка), сообщает «ЭГ».



35-летний Николай свозил подругу в Барселону - свой любимый заграничный город. Они остановились в отеле «Arts Barcelona» (цена номера на одного человека за сутки: € 350 – 800), причем снимали тот самый номер, в котором в прошлом году певец останавливался с Оксаной Федоровой.