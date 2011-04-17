История любви принца Уильяма на YouTube превратилась в клип Леди Гаги (ВИДЕО)

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17 апреля 2011, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

Студенты университета Сент-Эндрюс (Великобритания), где впервые встретились принц Уильям и его невеста Кейт Мидлтон к свадьбе королевской четы экранизировали историю их знакомства.

На YouTube шестиминутный ролик, музыкальное сопровождение которого – песни популярнейшей американской певицы и композитора итальянского происхождения Леди Гаги, посмотрели уже десятки тысяч пользователей.

Авторы ролика призывают зрителей жертвовать средства в благотворительный фонд, основанный Уильямом и Кейт.

Церемония бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон состоится 29 апреля в Вестминстерском аббатстве. В Великобритании началась предсвадебная лихорадка. О молодых снимают фильмы, выпускают комиксы и даже организовывают экскурсии по тем местам, где жила будущая принцесса.