Известный шоумен Иван Ургант отмечает сегодня свой день рождения

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16 апреля 2011, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

Актер и шоумен Иван Ургант отмечает сегодня свой день рождения. Одному из самых популярных ведущих в России исполнилось 33 года.

Иван поблагодарил своих поклонников за поздравления шутливой записью в своем микроблоге в Твиттер: "Ааааааааа!Как же приятно! Спасибо вам! Заказывайте в баре, я подъеду-оплачу!"

Родился Иван 16 апреля 1978 года в Ленинграде. Знаменитая бабушка Ивана - Нина Ургант и не менее знаменитый папа - актер Андрей Ургант, конечно же, повлияли на решение Вани стать артистом. Однако театр так и не стал основной страстью Ивана. Для того, чтобы заработать денег, он устраивается в ночной клуб сначала официантом, затем барменом, а позже ведущим ночных шоу под псевдонимом Жан-Мишель. Однако спустя два года Ургант начинает работать на радио. Параллельно ведет одну из программ на Пятом канале.

Через какое-то время Иван меняет Пятый канал на MTV, а затем и на Первый канал, где становится ведущим сразу нескольких суперпопулярных программ. Иван Урган женат на своей бывшей однокласснице Наталье Кикнадзе. У Ивана и Натальи родилась дочь. Это первый ребенок для Урганта и третий - для Кикнадзе.



