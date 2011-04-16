Актера Алексея Воробьева не пустили на борт чешской авиакомпании

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16 апреля 2011, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Актер Алексей Воробьев не смог вовремя вылететь в Болгарию, где у него был запланирован эфир в телекомпании Софии. Таможенница не пустила его на борт самолета чешских авиалиний.

Сотрудница таможни, увидев российский паспорт, отказалась пускать Алексея Воробьева на борт самолета, потребовав у него дополнительную визу. Однако молодой человек пытался убедить ее в том, что летит транзитным рейсом, но она и слушать не пожелала, сообщает lifenews.ru. В итоге Алексей был вынужден лететь другим рейсом в Софию через 10 часов, таким образом, сорвав эфир на болгарской телекомпании. Актер позвонил телевизионщикам и объяснил ситуацию.