Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Актера Алексея Воробьева не пустили на борт чешской авиакомпании

16 апреля 2011, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Актер Алексей Воробьев не смог вовремя вылететь в Болгарию, где у него был запланирован эфир в телекомпании Софии. Таможенница не пустила его на борт самолета чешских авиалиний.
Сотрудница таможни, увидев российский паспорт, отказалась пускать Алексея Воробьева на борт самолета, потребовав у него дополнительную визу. Однако молодой человек пытался убедить ее в том, что летит транзитным рейсом, но она и слушать не пожелала, сообщает lifenews.ru. В итоге Алексей был вынужден лететь другим рейсом в Софию через 10 часов, таким образом, сорвав эфир на болгарской телекомпании. Актер позвонил телевизионщикам и объяснил ситуацию.

ЕС

//картина дня

В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в петербургский аэропорт Пулково.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан