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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Борис Моисеев покинул центр реабилитации после перенесенного инсульта

16 апреля 2011, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]

Борис Моисеев покинул реабилитационный центр, где получал лечение после инсульта. Артист, по слухам, потратил на курс около 30-40 тысяч долларов.
Борис Моисеев покинул палату в Центре патологии речи и нейрореабилитации в спешке, даже забыв ноутбук. Врачи говорят, что он еще плохо выговаривает большинство букв алфавита, ему необходимо продолжать реабилитацию. По совету врачей он полностью отказался от сигарет и алкоголя, сообщает Папарацци. Теперь Моисеев ложится спать не позднее часа ночи.
Напомним, что у Бориса Моисеева в результате инсульта была парализована левая сторона тела, он практически заново учился ходить.

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