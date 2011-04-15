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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

На 5-летие дочери Том Круз дарит ей 5 миллионов долларов

15 апреля 2011, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]

18 апреля дочь Тома Круза и Кэти Холмс получит на свой 5-ый день рождения 5 миллионов долларов. Эту сумму щедрый отец Том Круз собирается прибавить к ее трастовому фонду, на котором уже содержится крупная сумма.

"В честь пятилетия Сури Том решил добавить к ее трастовому фонду еще 5 миллионов долларов - к тем нескольким миллионам, что там уже имеются. Доступ к этим деньгам появится у девочки только после того, как ей исполнится 18 лет", - сообщил источник, близкий к семье Круз-Холмс, в интервью журналу OK!

Сумма, скопившаяся в трастовом фонде Сури, огромна, даже по голливудским меркам.

ГИ

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