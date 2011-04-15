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//Шоу-бизнес

Ксения Бородина раскрыла секрет: как сбросить лишний вес за короткий срок

15 апреля 2011, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

Ведущая "Дома-2" недавно родила ребенка в связи с чем очень поправилась. Однако сбросить лишний вес ей не составило труда. При этом она может хорошо покушать перед сном и не заниматься спортом.

Секрет похудения у Ксении Бородиной очень простой - она просто много работает. "Я кручусь как белка в колесе", - расскрыла тайну своей стройности девушка. Сейчас при росте 165 см она весит всего 44 кг. А до родов весила 56 - не так много, но на экране она казалась толстушкой. Ведь известно, что телевидение внешне прибавляет 10 кг. Ксюша не активно занимается спортом, и может съесть на ночь большую тарелку драников со сметаной. Так что не стоит верить Интернету, что Бородина, якобы, испробовала новую диету. Просто она трудоголик и этим гордится.

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