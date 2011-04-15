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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Киркоров подарил бывшей жене на день рождения "миллион алых роз" и цветы (ВИДЕО)

15 апреля 2011, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший муж Аллы Пугачевой сделал ей шикарный подарок - на шоу "Фактор А" подарил ей песню и букет алых роз. Алла Борисовна была очень растрогана.
— Спасибо Филипп! — сказала примадонна вполне искренне. Несмотря на то, что супруги давно развелись, они остались друзьями. Вполне возможно, что сегодня, на празднование дня рождения со своими близкими, Алла Борисовна пригласит и бывшего супруга. Не секрет, что Киркоров до сих пор любит бывшую жену, и говорит об этом почти в каждом интервью.

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