Маша Малиновская, оставшаяся без жилплощади, уехала рожать сына в Смоленск
15 апреля 2011, 09:09 [ «Аргументы Недели» ]
Светская львица и политик Маша Малиновская вынуждена была скитаться по друзьям: хозяйка квартиры, которую снимала девушка, попросила собрать вещи и освободить жилплощадь.
Поскитавшись по квартирам друзей, Маша решила, что лучше родной мамы о ней никто не позаботится и уехала в Смоленск. Здесь появится на свет и ее сын. Малиновская намерена рожать в том же роддоме, где родилась сама. Своего сына Маша назовет Мироном.