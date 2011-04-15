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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Маша Малиновская, оставшаяся без жилплощади, уехала рожать сына в Смоленск

15 апреля 2011, 09:09 [ «Аргументы Недели» ]

Светская львица и политик Маша Малиновская вынуждена была скитаться по друзьям: хозяйка квартиры, которую снимала девушка, попросила собрать вещи и освободить жилплощадь.

Поскитавшись по квартирам друзей, Маша решила, что лучше родной мамы о ней никто не позаботится и уехала в Смоленск. Здесь появится на свет и ее сын. Малиновская намерена рожать в том же роддоме, где родилась сама. Своего сына Маша назовет Мироном.

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