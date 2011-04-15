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15 апреля 2011, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]

Причиной смерти гитариста группы "Сектор Газа" Вадима Глухова, по предварительным данным, стало переохлаждение. На его теле не обнаружено следов насилия.

Как сообщил старший следователь следственного отдела по Советскому району Воронежа СУ СК РФ по Воронежской области Сергей Исаков, Глухов пропал без вести в конце января 2011 года. Мать музыканта написала заявление в милицию. Тело 46-летнего музыканта обнаружили на днях на территории, прилегающей к аэродрому "Балтимор". Предварительная версия гибели Глухова - переохлаждение. Труп находился под снегом и промерз, из карманов ничего не пропало.