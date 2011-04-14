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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Накануне дня рождения Пугачевой стало известно о смерти ее двойника (ВИДЕО)

14 апреля 2011, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]

Накануне дня рождения Аллы Пугачевой стало известно, что ушедший 6 апреля из дома пародист Андрей Рябушинский скончался от обширного инфаркта.

42-летний артист считался самым известным артистом двойником Примадонны русской песни.

«Андрей жил один. Его съемная квартира находилась в московском районе Выхино, в типовой многоэтажке, - рассказал СМИ директор пародиста Олег Фролов. - И вот 6 апреля он решил выйти в магазин. Документы с собой не взял. Прямо около подъезда у него случился обширный инфаркт. Андрей упал и тут же умер. Соседи не смогли его опознать, и приехавшие санитары отвезли тело в морг. Разумеется, мы, его друзья и коллеги, вскоре забили тревогу и стали его разыскивать. Но поначалу эти усилия не увенчались успехом. Пришлось написать заявление в милицию. Потом оттуда позвонили и попросили приехать на опознание».

ЕГ

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