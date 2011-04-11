Певица Маша Распутина намерена судиться с одним из телеканалов (ВИДЕО)

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11 апреля 2011, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Маша Распутина намерена пожаловаться в суд на то, что ее обманом заманили на проект «Давай помиримся», который на НТВ ведет Леонид Закошанский.

По словам супруга и директора Распутиной Виктора Захарова, что им заранее прислали сценарий программы, это должен был быть бенефис артистки. На деле оказалось, что певицу пригласили на съемки нового скандального шоу. Исполнив две песни, Распутина неожиданно для себя увидела в студии своего бывшего мужа Владимира Ермакова.

Ермаков пришел на программу с букетом цветов и, видимо, рассчитывал на примирение. Певица молча встала и ушла со съемок. Приглашенные гости передачи в лице Ильи Резника и Кай Метова покинули студию вслед за Машей Распутиной.

Бывшие супруги, у которых есть общая дочь Лида, давно не общаются. Сначала певица обвиняла экс-супруга в том, что он лишил их Лиду квартиры, затем заявляла, будто он же совратил дочь. Ведущий проекта Леонид Закошанский сообщил, что Маша Распутина и Виктор Захаров знали, на какую программу они идут, но решили наделать шумихи, сообщает «Карта музыки».