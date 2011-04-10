В Москве для фанатов Rolling Stones открывается выставка портретов Мика Джаггера

//Шоу-бизнес

10 апреля 2011, 09:32 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Московском Мультимедиа Арт Музее (бывший Московский Дом фотографии) на Остоженке в воскресенье открывается выставка портретов лидер The Rolling Stones Мика Джаггера.

70 портретов кумира миллионов, по мнению куратора выставки Франсуа Эбель, «позволяют не только проследить историю творческого пути рок-звезды, но и эволюцию жанра фотопортрета на протяжении полувека». Большинство снимков сделано не во время концертов и выступлений, а рисуют будни музыканта.

Личность Мика Джаггера вдохновляла Энди Уорхола, Херба Ритца, Питера Линдберга, Энн Лейбовитц, Карла Лагерфельда, Сесил Битон, Альберта Уотсона, Антона Корбайна, Гарри Гудвина, Брайана Адамса, других фотографов и художников. С первых выступлений музыканта в 1962 году и до сегодняшнего дня, они встречались с ним, наблюдали и снимали. У каждого был свой взгляд, который и предлагают увидеть организаторы выставки.

Экспозиция продлится до 24 апреля.