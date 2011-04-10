Анастасия Волочкова создает партию бывших членов «Единой России»?

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10 апреля 2011, 07:41 [ «Аргументы Недели» ]

Светская львица, балерина Анастасия Волочкова, вышедшая из «Единой России», предложила через Твиттер бывшему главе политического департамента центрального иcполкома партии Алексею Чадаеву сотрудничество.

«Давайте сотрудничать вместе! Вы очень хороший человек», - написала она на своей страничке, обращаясь к отставному функционеру.

Волочкова объявила о выходе из «Единой России» в начале февраля, заявив, в частности, что в 2005 году представители «Единой России» обманули ее, когда попросили поставить подпись под письмом против Михаила Ходорковского.

Чадаев объявил об уходе со своего поста в партии на этой неделе, заявив, что не согласен с позицией президента Медведева в отношении резолюции, принятие которой в Совбезе ООН стало отправной точкой военных действий НАТО против режима Муамара Каддафи.

«Я помню мой выход из партии, - продолжила Волочкова. – Когда Андрей Воробьев (глава центрального исполкома ЕР), типа лидер… прислал SMS: только, пожалуйста, без шума… Клоунада!».

Воробьев в конце недели отметил, что увольнение Алексея Чадаева не является политическим решением.

«Увольнение Алексея Чадаева, к его великому сожалению, не имеет никакого политического подтекста, о чем и свидетельствует его добровольное заявление, которое лежит у меня на столе. Большой политики, как бы кому ни хотелось, здесь нет. Скорее, бывший коллега выдает желаемое за действительное», – сказал Воробьев.

«Не хочется верить, что Алексей с его хорошим московским образованием и интеллектом готов уподобиться эпатажным светским персонажам, которых он еще недавно откровенно высмеивал», – добавил Воробьев.

«Комментарии Воробьева - это смешно и позорно! Еще один показатель клоунады ЕР! Позор!!», - уточнила в своем Твиттере Волочкова.

Малый размер страничке в Твиттере не позволяет понять, в какой области балерина хочет сотрудничать с отставным политиком.