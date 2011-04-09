//Шоу-бизнес

9 апреля 2011, 17:52 [«Аргументы Недели. Москва», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]

Представители Киргизии Арсен и Займиров Айбек, участвующие в полуфинале конкурса исполнителей популярной музыки "Новая волна- 2011" в Москве, согласились объединиться в дуэт с рабочим названием "Бишкек".

Как передает наш корреспондент, находящийся в эти минуты в концертном зале "Бородино- холл" в Москве, идею объединения двух конкурсантов в дуэт подал главный режиссер конкурса исполнителей популярной музыки "Новая волна" Александр Ревзин.

Спросив лишь то, являются ли два этих человека друзьями, нет ли между

ними антагонизма, г-н Ревзин идею объединения озвучил еще раз, и ребята

согласились.

Ранее они оба были хорошо известны у себя в Киргизии.

Однако этот момент оказался далеко не единственным интересным в ходе

проходящего в эти минуты полуфинала конкурса. В частности, вышедшая уже

самой первой Агата Вавилова очаровала жюри своим черным нарядом и

вызвала даже некоторое сочувствие, однако это не помешало ей очень

хорошо выступить в ходе отборочного прослушивания.

В частности, у Андрея Гризли, который прямо с порога сообщил членам

жюри, что волнуется, главный режиссер конкурса Александр Ревзин спросил,

что именно он сам хочет петь, хотя практически всем предыдущим

конкурсантам он сам прямо или косвенно советовал, что петь.

Имена финалистов "Новой волны" будут объявлены примерно через полчаса