//Шоу-бизнес

9 апреля 2011, 16:40 [«Аргументы Недели. Москва», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]

В зале "Бородино-холл" в Москве проходит второй день полуфинала конкурса исполнителей популярной музыки "Новая волна- 2011".

По свидетельству нашего корреспондента, отбор проходит в атмосфере заботы и доброжелательности. Главный режиссер конкурса "Новая волна" Александр Ревзин в начале второго дня предложил конкурсантам свою помощь, и конкурсанты охотно одобрили его предложение. "Благодаря" нему Александр подходит практически к каждому из них после его выступления, интересуется, комфортно ли ему петь, достаточно ли звука в микрофонах, удовлетворяют ли их иные параметры, необходимые для качественной работы на сцене. В частности, группе "Наоми", которую уже прозвали

экс-"Ассорти", был дан совет по перестроениям на сцене, Агате Вивиловой

из Санкт-Петербурга - просто не волноваться (данная конкурсантка

публично заявила жюри, что ей страшно выступать- ред.). Певицу Элину,

которая появилась на сцене безо всяких особых изысков в одежде и с

показавшимися некоторым в ее голосе признаками простуды, Ревзин спросил,

что с ней случилось, на что прозвучал ответ, что банально заложен нос, и

посоветовал ей просто "подать сигнал" куда нужно. Зато того, какие

именно советы Ревзин дал Владе Чупровой из Санкт-Петербурга- так и

осталось тайной, но она, появившаяся с песней Виктора Цоя "Звезда по

имени Солнце", очаровала всех собравшихся своим профессионализмом. А

исполнение песни "Eye of The Tiger" группы "Survivor" данное очарование

лишь усилило.

Как говорится на сайте "Новой волны", Международный конкурс молодых

исполнителей популярной музыки «Новая волна» на протяжении нескольких

лет является настоящим событием не только в России и Латвии, но и в

странах Ближнего и Дальнего Зарубежья. Интерес миллионов телезрителей,

которые «болеют» за конкурсантов, а также концертные программы конкурса

свидетельствуют о том, что «Новая волна» стала долгожданным ежегодным

музыкальным событием Европы.

Идея организовать новый конкурс, ни на что не похожий из ранее

проводимых на территории России и стран СНГ, у композиторов Игоря

Крутого и Раймонда Паулса возникла в начале 2002 года. Такой грандиозный

музыкальный форум позволит открыть новых молодых талантливых артистов -

не только в России, но и за ее пределами.

Конкурс «Новая волна 2002» стал первым успешным опытом. И профессионалы,

и публика убедились: именно такой конкурс необходим всем странам,

которые стремятся открыть новые таланты.