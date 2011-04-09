Пенелопа Крус продала первую фотосессию сына за бешеную сумму

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9 апреля 2011, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

Ребенок звездной пары Пенелопы Крус и Хавьера Бардена родился три месяца назад. Папараци долго гонялись за возможностью сфотографировать дитя, но не смогли унать даже его имя.

Спустя 3 месяца после рождения Леонардо смогли увидять миллионы поклонников звездной парочки. Эксклюзивные снимки опубликовал журнал «US Weekly». Родители продали право на публикацию фотографий сына за баснословную сумму. Фотографии были сделаны во время прогулки звездного семейства по парку в районе Пасифик Пэлисейдс в Лос-Анджелесе. Всю прогулку ребенок спал на руках у Хавьера Бардема.







