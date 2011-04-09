Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Алла Пугачева села на жесткую диету - апельсины и минералка без газа (ВИДЕО)

9 апреля 2011, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

Алла Пугачева стала наведываться в отдел экологически чистых продуктов магазина "Азбука вкуса". На днях она отправилась туда вместе с охраной. Помощники вынесли из бутика несколько пакетов с едой.

Похоже примадонна снова решила сесть на диету. Известно, что Алла Борисовна всегда любит хорошо покушать. Как-то она заявила: "Народ уже перестал следить за моей фигурой, потому что я сама за ней особо не слежу". Но видно все-таки звезда решила попоститься и очистить организм. Примадонна прежде всего запаслась апельсинами и негазированной минералкой, сообщает eg.ru.

ЕС

//картина дня

В мире

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Российская Федерация и Белоруссия в будущем станут одним государством. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Айдер Муждабаев, переехавший на Украину отечественный журналист.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления. Об этом сообщил в среду в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…

//новости ан

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…