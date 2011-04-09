Алла Пугачева села на жесткую диету - апельсины и минералка без газа (ВИДЕО)

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9 апреля 2011, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

Алла Пугачева стала наведываться в отдел экологически чистых продуктов магазина "Азбука вкуса". На днях она отправилась туда вместе с охраной. Помощники вынесли из бутика несколько пакетов с едой.



Похоже примадонна снова решила сесть на диету. Известно, что Алла Борисовна всегда любит хорошо покушать. Как-то она заявила: "Народ уже перестал следить за моей фигурой, потому что я сама за ней особо не слежу". Но видно все-таки звезда решила попоститься и очистить организм. Примадонна прежде всего запаслась апельсинами и негазированной минералкой, сообщает eg.ru.