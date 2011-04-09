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Иван Ургант уходит с телевидения ради съемок у режиссера Эмира Кустурицы

9 апреля 2011, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

Российский шоумен, телеведущий и актер Иван Ургант собирается покинуть телевидение и все свои проекты - "Смак" и "Прожекторперисхилтон". Говорят, что его "сосватал" сам Эмир Кустурица.

Эмир Кустурица сделал Ивану Урганту предложение, от которого мог отказаться только глупец: сняться в картине с мировым прокатом о герое Аргентины Эрнесто Че Геваре. А потом Ургант и вовсе замахнется на Голливуд. Говорят, что после знакомства с актрисой и моделью Милой Йовович Иван тоже решил раздвинуть рамки своей безграничной натуры и попытать счастья на большом мировом экране. Опыт у Урганта уже есть - он снимался в фильмах «Елки», «Выкрутасы», «Высоцкий: спасибо, что живой» и других. Кстати, известно уже что передачи "Смак" с его участием сняты на год вперед. Шутка это или правда, покажет время.

Иван Ургант уходит с телевидения ради съемок у режиссера Эмира Кустурицы

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