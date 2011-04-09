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Жанна Фриске чуть не устроила скандал в аэропорту, опоздав на самолет в Берлин

9 апреля 2011, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]

Из-за тотального равнодушия и непрофессионализма сотрудников авиакомпании Жанна Фриске 8 апреля не попала на свой рейс в Берлин, - сообщила пресс-служба певицы.

Пресс-служба рассказала, что Жанна из-за пробок оказалась в аэропорту Шереметьево за 50 минут до вылета. Оказалось, что этого времени недостаточно, чтобы пройти регистрацию и все процедуры проверки. На просьба певицы пропустить ее в самолет, администрация ответила отказом. В этот день Фриске летела на концерт свою любимой группы Jamiroquai.

"Мне было предложено разыскать самой главного менеджера и обсудить с ним разрешение своей ситуации, но пока я разыскивала его, а потом 30 минут ждала, мой рейс, увы, покинул страну" - говорит Жанна.

В итоге певица вернула билеты и отправилась в другой аэропорт, чтобы вылететь в Германию самолетом зарубежной авиакомпании, сообщил yottos.ru. "Благо концерт Jamiroquai начинается только вечером Но неприятный осадок меня преследует до сих пор", - сетует певица.

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