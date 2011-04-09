Энрике Иглесиас прилетел на гастроли в Москву без возлюбленной (ВИДЕО)

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9 апреля 2011, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

Энрике Иглесиас прилетел в Россию ради двух концертов в Москве и Санкт-Петербурге, которые входят в его мировое турне с новым альбомом «Euphoria», который вышел менее года назад.



В Москву 35-летний Иглесиас прилетел на личном самолете из Финляндии, где был на гастролях, сообщает lifenews.ru. У певца внушительного размера багаж с уймой костюмов, поэтому в рейдере звезды всегда указывается большая гардеробная. Энрике заказал стандартный номер класса "люкс" с живыми цветами, которые должны менять два раза в день, - сообщили организаторы. - Однако у нас возникли и трудности. Пришлось постараться, чтобы найти хорошего фониатра для занятий с певцом.