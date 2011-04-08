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8 апреля 2011, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]

На вручении ежегодной национальной кинопремии "Ника" Лолите вместе с актером Александром Ширвиндтом выпала честь вручить статуэтку Евгению Миронову. Певица не удержалась и встала на одно колено перед талантом.

Актер Евгений Миронов признан киноакадемиками в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за фильм Никиты Михалкова "Утомленные солнцем. Предстояние", отмечают "Папарацци. Неожиданно для всех Милявская встала на одно колено перед актером, показывая свое поклонение его таланту. Ширвиндт также не скрывал своего удивления. Но оно и понятно: недавно вышедшая в очередной раз замуж Лолита скучает по эпатажу. Евгению Миронову поступок пришелся по вкусу - в отличие от Ширвиндта, он улыбался, как кот.