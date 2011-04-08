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Волочкова: Я приобрела все билеты на свой концерт в Минске за 13 тысяч долларов

8 апреля 2011, 21:08 [ «Аргументы Недели» ]

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что выкупила все билеты за 13 тысяч долларов на свой субботний концерт в Минске в пользу детей из детских домов.

"Позавчера поездом я передала 13 тысяч долларов, чтобы выкупили билеты на мой концерт в Минске и раздали детям из детских домов и интернатов", - цитирует РИА Новости слова Волочковой, сказанные на пресс-конференции в столице Белоруссии.
Напомним, что концерты балерины один за одним стали отменяться почти сразу после того, как Волочкова вышла из партии "Единая Россия". По крайне мере, именно с этим она связывает срыв концертов.
"Но я привыкла бороться с трудностями. Я считаю себя большим патриотом, чем все те деятели, которые руководят "Единой Россией", - добавила Волочкова.

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