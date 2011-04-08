Актриса Нелли Уварова родила своему возлюбленному дочь

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8 апреля 2011, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова 7 апреля родила дочь. Очаровательная девочка появилась на свет в одном из московских роддомов. Молодая мама и новорожденная чувствуют себя отлично.

В РАМТе, где Уварова работает уже девять лет, рассказали, что отец девочки актер нашего театра Александр Гришин, пишет "КП". Актриса долго скрывала имя своего возлюбленного, и говорили, что Уварова беременна от бывшего мужа Сергея Пикалова.

Нелли Уварова сейчас находится в декрете, будет растить дочку, но в начале следующего театрального сезона она планирует выйти на сцену театра.