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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Актриса Нелли Уварова родила своему возлюбленному дочь

8 апреля 2011, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова  7 апреля родила дочь. Очаровательная девочка появилась на свет в одном из московских роддомов. Молодая мама и новорожденная чувствуют себя отлично.

В РАМТе, где Уварова работает  уже девять лет, рассказали, что отец девочки актер нашего театра Александр Гришин, пишет "КП".  Актриса долго скрывала имя своего возлюбленного, и говорили, что Уварова беременна от бывшего мужа Сергея Пикалова.
Нелли Уварова сейчас находится в декрете, будет растить дочку, но в начале следующего театрального сезона она планирует выйти на сцену театра.

ИЧ

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения…

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