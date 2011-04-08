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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Юмористы из Comedy Club устроили концерт в метро и не сразу были опознаны

8 апреля 2011, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]

Участники Comedy Club устроили импровизированное шоу в московском метро, сообщает Life News. Первое время на парней никто не обращал внимания, возможно, принимая их за обычных подвыпивших метрогуляк. Но анонимность длилась недолго. Спустя несколько минут прохожими был опознан отплясывающий Тимур Батрутдинов, а за ним и все остальные комедианты.

Собравшаяся бесплатно посмотреть на участников популярной передачи толпа ни в какую не хотела отпускать ребят. Когда те закончили свое представление, фанаты потребовали дополнительную порцию «хлеба и зрелищ». Да так, что резиденты еле унесли ноги от обрадованных внезапной встречей поклонников.

«Был поздний вечер, было тепло. Что на душе, что на улице, - рассказал Гавриил Гордеев, более известный как Гавр. - Прямо душа пела. Вот и решили выпустить ее наружу. Зашли в метро и поделились своей радостью с «подземными людьми». Не все же на нас по телевизору смотреть».

ИГ

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