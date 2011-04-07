Среди девушек, развлекавших Берлускони, оказалась русская актриса

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7 апреля 2011, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]

По мере того как продвигается следствие по делу о сексуальных похождениях Сильвио Берлускони, пополняется и список девушек, чьими услугами пользовался любвеобильный итальянский премьер. В нем оказалась и Раиса Скоркина – модель и актриса из России. Она тоже получала деньги за любовь с политиком, сообщает «ЭГ».



Берлускони в разговорах с подругами пользовался специальным кодом. Так, деньги они называли «бензином». Когда Скоркина однажды позвонила премьеру на виллу и пожаловалась на то, что кончился «бензин», Берлускони ответил: «Я понял. Хорошо, я скажу Спинелли». Речь шла о Джузеппе Спинелли, его бухгалтере, который выдавал премьерским подругам сотни тысяч евро.