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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева активно скрывает свою беременность?

6 апреля 2011, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

Лера Кудрявцева активно скрывает свою беременность?

Подруга телеведущей Леры Кудрявцевой, не менее популярная Анфиса Чехова, на днях написала ей в блоге, что подозревает у нее беременность: уж больно женственной стала фигура и появился животик.
Лера в ответ отписала, что была в Италии, и просто поправилась от макарон.
"Не знаю, Лерыч, какая-то ты чересчур женственная стала, линии плавные, и в этом наряде как будто животик, - продолжила допытываться Чехова. - Лерыч, и, надо сказать, тебе очень идет этот образ, созданный макаронами!!! Такая ты женственная, мягкая и трепетная.
Сергей Лазарев, возлюбленный Кудрявцевой, тут же дописал в блоге, чтобы Чехова "не палила контору", мол, никакого животика у его подруги нет.

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