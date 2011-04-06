Лера Кудрявцева активно скрывает свою беременность?

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6 апреля 2011, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

Подруга телеведущей Леры Кудрявцевой, не менее популярная Анфиса Чехова, на днях написала ей в блоге, что подозревает у нее беременность: уж больно женственной стала фигура и появился животик.

Лера в ответ отписала, что была в Италии, и просто поправилась от макарон.

"Не знаю, Лерыч, какая-то ты чересчур женственная стала, линии плавные, и в этом наряде как будто животик, - продолжила допытываться Чехова. - Лерыч, и, надо сказать, тебе очень идет этот образ, созданный макаронами!!! Такая ты женственная, мягкая и трепетная.

Сергей Лазарев, возлюбленный Кудрявцевой, тут же дописал в блоге, чтобы Чехова "не палила контору", мол, никакого животика у его подруги нет.