Лера Кудрявцева активно скрывает свою беременность?
6 апреля 2011, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]
Подруга телеведущей Леры Кудрявцевой, не менее популярная Анфиса Чехова, на днях написала ей в блоге, что подозревает у нее беременность: уж больно женственной стала фигура и появился животик.
Лера в ответ отписала, что была в Италии, и просто поправилась от макарон.
"Не знаю, Лерыч, какая-то ты чересчур женственная стала, линии плавные, и в этом наряде как будто животик, - продолжила допытываться Чехова. - Лерыч, и, надо сказать, тебе очень идет этот образ, созданный макаронами!!! Такая ты женственная, мягкая и трепетная.
Сергей Лазарев, возлюбленный Кудрявцевой, тут же дописал в блоге, чтобы Чехова "не палила контору", мол, никакого животика у его подруги нет.