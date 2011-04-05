"Евровидение" открыло детскую "Новую волну"

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5 апреля 2011, 13:29 [«Аргументы Недели», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]

Дуэт "Волшебный микрофон" из Красноярска открыл сегодня, 5 апреля, полуфинал детской "Новой волны", который проходит в концертном зале отеля "Бородино- холл". Примечательно, что это был именно тот дуэт, который завоевал второе место на детском "Евровидении", которое прошло в Минске в ноябре минувшего года. Однако песни "Boys and Girls", которую исполнял данный дуэт в Минске, пришлось дожидаться очень долго. Сначала ее дуэт петь, правда, вообще не собирался, и лишь после того, как голос из зала их попросил исполнить именно эту песню.

Интересная история также произошла с Никитой Пореченковым из Санкт-Петербурга, который, вероятно, реагируя на то, что руководитель конкурса Александр Румянцев в начале конкурса сказал о том, что жюри вправе просить конкурсантов исполнить еще песни, заявил, что он подготовил аж 6 песен. На что данному конкурсанту голос из зала сказал "Никита, ты погорячился". Жюри слушало одну песню за другой, и вот наконец голос из зала сказал "Буквально следующее: "Никита, спой ту песню, где ты бы мог попеть".

А вот Ларианне Кушковой сразу не удалось выступить из-за проблем с фонограммой, которая, как зяавил голос из зала, "не читалась". И это была не единственная накладка полуфинала детского конкурса, который сейчас в полном разгаре.

Как сообщила пресс-служба конкурса, Международный конкурс молодых

исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна» имеет обширную

региональную программу. Отборочные туры проводятся по семи федеральным

округам России, в таких страна как: Армения, Азербайджан, Белоруссия,

Казахстан, Латвия, Литва, Украина, Эстония и многих других регионах.

География стран, в которых проходят национальные отборочные туры с

каждым годом неуклонно растет. Данная программа помогает молодым

талантливым исполнителям из разных регионов не остаться незамеченными.

В каждом регионе проводится масштабная pr-кампания, которая

привлекает потенциальных участников и зрителей, поддерживает интерес

к конкурсу на протяжении всего года. Программа активно поддерживается

местными телевизионными каналами, радиостанциями, прессой.

Ежегодно в период с февраля по март проводятся отборочные туры в

регионах, по результатам которых лучшие исполнители приглашены полуфинал

в Москву, по итогам которого будут объявлены имена финалистов

Одно из самых важных направлений в работе Оргкомитета - проведение

благотворительной программы, а именно формирование системы выявления,

поддержки и развития одаренных детей. Посещение концертных программ,

экскурсий, знакомство с детьми из других стран - все это дает

возможность добиться всеобщей поставленной цели, а детям, оказавшимся в

трудной жизненной ситуации, придаст стимул и желание к стремлению

достичь свей цели.



Одна из основных целей конкурса - укрепление и развитие дружеских

отношений, культурного взаимодействия между молодежью с разной

национальной культурой.