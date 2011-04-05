Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Певец Крис Норман отпразднует свое 60-летие концертом в Москве

5 апреля 2011, 13:21 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Певец Крис Норман отпразднует свое 60-летие концертом в Москве

Британский музыкант Крис Норман отпразднует сегодня свое 60-летие концертом в Москве: юбилейный вечер состоится в столичном зале "Крокус Сити Холл". Организаторы шоу отмечают, что концерт в Москве - одно из центральных событий юбилейного европейского тура Нормана.

На счету всемирно известного певца и композитора Криса Нормана около десятка альбомов в составе группы " Смоки" и более 20 сольных пластинок.

ЕП