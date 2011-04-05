Певец Крис Норман отпразднует свое 60-летие концертом в Москве

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5 апреля 2011, 13:21 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Британский музыкант Крис Норман отпразднует сегодня свое 60-летие концертом в Москве: юбилейный вечер состоится в столичном зале "Крокус Сити Холл". Организаторы шоу отмечают, что концерт в Москве - одно из центральных событий юбилейного европейского тура Нормана.



На счету всемирно известного певца и композитора Криса Нормана около десятка альбомов в составе группы " Смоки" и более 20 сольных пластинок.