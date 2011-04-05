В семье Алексея Кортнева и Амины Зариповой ожидается пополнение

//Шоу-бизнес

5 апреля 2011, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Кортнев и Амина Зарипова скоро станут молодыми родителями: пара ожидает рождения дочери, пишут Интернет-СМИ.

Сейчас у пары двое сыновей, а у Алексея еще и двое мальчиков, рожденных в первом браке. Кортнев отметил, что возраст все же дает о себе знать, со временем родитель становится нежнее и заботливее.



