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//Шоу-бизнес

В семье Алексея Кортнева и Амины Зариповой ожидается пополнение

5 апреля 2011, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

В семье Алексея Кортнева и Амины Зариповой ожидается пополнение

Алексей Кортнев и Амина Зарипова скоро станут молодыми родителями: пара ожидает рождения дочери, пишут Интернет-СМИ.

Сейчас у пары двое сыновей, а у Алексея еще и двое мальчиков, рожденных в первом браке. Кортнев отметил, что возраст все же дает о себе знать, со временем родитель становится нежнее и заботливее.

ЕП

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