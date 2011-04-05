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//Шоу-бизнес

Волочкова: «Меня поставили перед фактом, что мои концерты в Беларуси отменяются»

5 апреля 2011, 09:10 [ «Аргументы Недели» ]

Волочкова: «Меня поставили перед фактом, что мои концерты в Беларуси отменяются»

Анастасия Волочкова сообщает в своем блоге о срыве ее концертов в Белоруссии:

«Меня поставили перед фактом, что все мои концерты в Беларуси отменяются. Организатор концертов просто исчез, с ним было невозможно связаться. Далее клубок стал раскручиваться, и выяснилось, что в Беларуси уже давно были заблокированы продажи моих билетов, я так поняла, что по срокам это совпало с моментом снятия моей рекламы с Первого канала в Германии. Я не хочу никого обвинять, но все очень очевидно.

Мой долг – это выступить перед зрителем, который успел купить билеты. Я с трудом, но «отвоевала» свой концерт в Минске. Взяла расходы на себя и на концерт будут приглашены дети из школ творчества, детских домов и т.д. Мне не деньги важны, а танец, и я ответственна перед зрителем. Поэтому концерт 9 апреля в Минске состоится.

Мне не впервой терпеть все эти противодействия. Я танцую не для власти, а для людей. Мои концерты уже отменяли даже при 100% продаже билетов, так что я выдержу и эту ситуацию. И надеюсь, что те люди, которые отменяют мои эфиры на федеральных каналах, снимают рекламу моих концертов, и организовывают прочие противодействия, когда-нибудь перестанут это делать в тихую и смогут открыто посмотреть в глаза».

ИГ

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