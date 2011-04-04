Отец интернет-пиратства Брэм Коэн исповедовался Тине Канделаки

В пять лет он научился программированию, и с тех пор его путь, казалось, был предопределен – престижная манхэттенская школа для гениев, затем университет. Однако в середине девяностых Брэм Коэн неожиданно бросил учебу, а в возрасте 26-и создал первый в мире торрент-протокол BitTorrent – головную боль для всех кинокомпаний и звукозаписывающих лейблов, технологию, на которой основаны все современные файлообменные сети в интернете. Кто он – благородный пират или обыкновенный гений? Тина Канделаки взяла интервью у одного из самых известных программистов планеты.



BitTorrent не являлся Брэму Коэну во снах, как таблица химических элементов Дмитрию Менделееву. Свое открытие программист вообще не считает гениальным озарением и называет его комбинацией простых идей, однажды собранных воедино и в итоге вылившихся во что-то глобальное. Когда он создавал свою программу, то даже не надеялся, что она принесет деньги. «Я писал BitTorrent буквально в гостиной, безработный, просто сидел там в трусах, копался в компьютере, работая над ним. Это были все доступные мне ресурсы», – рассказал Брэм в беседе с Тиной Канделаки.



Многие специалисты полагают, что детище Брэма Коэна послужило основным катализатором пиратства в интернете. Вот уже который год продолжаются гонения на крупнейший в мире торрент-сервер The Pirate Bay – по обвинению в нарушении авторских прав создателей проекта приговорили к году тюрьмы, хотят оштрафовать на $3,6 млн, кроме того, их сайт все время пытаются отключить от интернета. Тина Канделаки не могла не спросить Брэма Коэна о том,

испытывает ли он угрызения совести из-за того, что породил, фактически, целое поколение пиратов. «Моя цель – передать биты из точки А в точку Б, это то, чем я занимаюсь. Именно эта проблема кажется мне интересной. А детали вроде того, как она соотносится с обществом, миром, культурой – проблема кого-то другого», – с улыбкой отмахнулся программист.



Между тем, после долгих расспросов Коэн все же признался, что с симпатией относится к

призывам «за свободный интернет». Ему кажется несправедливой сама мысль заранее взимать с

пользователей деньги за то, чего они еще не видели и не могли оценить. «Мне кажется, сам этот

подход должен быть пересмотрен – от того, чтобы полностью полагаться на копирайт, который

запрещает использовать продукт каким-либо образом, к тому, чтобы использовать сеть как

средство продвижения», – заключил однофамилец известных режиссеров.



Коэн – человек парадоксов. Будучи программистом, он с предубеждением относится к

компьютерам и старается как можно меньше времени тратить на настройку операционной

системы. «Я стараюсь избегать реальной механики работы с данными по максимуму, занимаясь

исключительно чистым программированием», – объяснил он.



Как ни странно, но этот человек вовсе не похож на «ботаников-интровертов», у него нет ничего

общего с тем же Биллом Гейтсом. На вид Брэм – настоящий мачо, к тому же он является отцом

троих детей. Он практикует либеральные методы воспитания, полагая, что компьютер приносит

молодежи гораздо больше пользы, чем телевизор. «Я на сто процентов согласна касательно

телевидения, в процессе его просмотра нет абсолютно ничего созидательного. На компьютере

они все-таки делают что-то, тем самым развивая свою креативность. Но не знаю, слышали вы или

нет, сейчас стало проблемой, что дети делают все домашние задания онлайн, в социальных сетях,

сравнивая результаты. И это невозможно контролировать», – отметила Тина Канделаки.



Коэн ответил, что подобных проблем пока не испытывает – его 12-летняя дочка все задания

выполняет самостоятельно и очень хорошо учится. Что касается сыновей, они еще слишком малы

для учебы, но один из них уже проявляет задатки компьютерного гения.



«Мой младший играет днями напролет, научился пользоваться мышью и клавиатурой, базовым

навыкам работы с браузером, но еще не умеет читать. Так вот, он уже может выделить адресную

строку, нажать на кнопку «C» на клавиатуре, выучил, где она находится, и кликнуть на ссылку,

когда она появится в строке автозаполнения, для того чтобы зайти на сайт Cartoon Network. А ему

всего четыре», – рассказал напоследок Брэм. Не исключено, что в ближайшее время интернет

ждет новая революция – подрастает очередной вундеркинд.