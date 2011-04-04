Бекхэм шокировал своей гомосексуальной фотосессией

Новые фотографии Дэвида Бекхэма, появившиеся в Интернете, шокировали его поклонников футболиста. Он и раньше снимался в одних плавках для рекламы «Armani», но выглядел при этом мужественно. А вот на новых снимках, сделанных знаменитым фотографом Дэвидом ЛаШапелем, футболист сменил имидж, сообщает «ЭГ».



Теперь Бекхэм похож на мужчину нетрадиционной ориентации. Так, он игриво оттягивает резинку трусов и демонстрирует обтянутую шортами попу. При этом тело спортсмена обмазано маслом, а позы, которые он принимает, похожи на позы моделей из гей-журналов. Неизвестно, как отнеслась к этой съемке супруга футболиста Виктория, но, похоже, восторги гомосексуалистов Дэвиду теперь обеспечены.



