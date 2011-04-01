Телеведущая Ольга Бузова совсем решила "затонуть" в волнах шоу-биза: она стала петь с рэпером T-Killah. Уже записана романтическая композиция "Не забывай". Однако и тут не обошлось без наготы.



Рэпер T-Killah попросил Бузову добавить своему голосу интимности. Ольга попыталась несколько раз, но нужные интонации никак не получались. И тут ей пришла в голову мысль и она стала медленно раздеваться на глазах у благодарной публики. В процессе стриптиза Бузова настроилась на нужный лад, сумев придать своему голосу необходимое звучание. Кстати, девушка вполне естественно чувствует себя без одежды. Как-то она снялась для журнала Playboy... (на фото).







