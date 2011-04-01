Бывшая жена Трахтенберга отдала его сыну квартиру на Ленинградке

Бывшая супруга Романа Трахтенберга, который скончался 20 ноября 2009 года, отдала квартиру мужа на Ленинградском проспекте его сыну - 17-летнему Льву-Давиду.

Лев-Давид Горбунов подал встречный иск на требования мачехи, второй супруги телеведущего 26-летней Веры Мороз. Он просил суд выселить женщину из квартиры на Ленинградском проспекте и передать ему все права владения недвижимостью. Однако по решению суда прекращено право Веры Мороз на пользование квартирой на Ленинградском проспекте.



