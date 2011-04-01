Йовович пришла на юбилей Горбачёва в наряде с обнаженными сосками

Михаил Горбачев с помпой отпраздновал свое 80-летие в лондонском Альберт-Холле, устроив благотворительный концерт с участием звезд шоу-бизнеса, политиков и спортсменов.



Ведущими вечера были Арнольд Шварценеггер, Шарон Стоун, Кевин Спейси и Голди Хоун. Звезды, прибывшие на вечер, были одеты в роскошные наряды. Но все взоры на балу притягивала к себе Мила Йовович. Для вечеринки Мила выбрала платье довольно рискованного покроя. Через прозрачный верх наряда просвечивали соски звезды, так что неудивительно, что фотографы снимали Йовович с особенным удовольствием, сообщает "ЭГ".