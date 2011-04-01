Тарасова за гулянку с Бузовой оштрафовали на €30 000 и могут выгнать из «Локо»

После гулянки с ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой боссы Локомотива» оштрафовали полузащитника команды Дмитрия Тарасова на 30 000 евро и грозят выгнать из команды, сообщает Life News.



Cвое 24-летие игрок отмечал в компании 25-летней блондинки в шикарном заведении на берегу Москвы-реки. Учитывая то, что Дмитрий все еще женат, такое его поведение вызывает лишь недоумение.



Тарасов с начала сезона не выходил на поле из-за дисквалификации и травмы колена и пропустит ближайшие три месяца. Видимо, футболиста данный факт не слишком волновал, поскольку за это время он смог найти другое увлечение.



Гневу президента «Локомотива» Ольги Смородской не было предела, когда она узнала о его гулянках. Она сразу вызвала Тарасова к себе и отчитала по полной программе. Мало того что его оштрафовали на приличную сумму, так еще ему грозит отчисление из команды. Дело в том, что по контракту Тарасову нельзя ходить в ночные клубы и подобные заведения, будучи травмированным. Дмитрий нарушил данный пункт, и теперь руководство будет решать, что с ним делать.



Помимо всего прочего руководство «Локомотива» было вне себя от ярости из-за того, что тратит огромные деньги на лечение Тарасова. Получая в год почти 1,5 миллиона долларов, он никак не отрабатывает вложенные в него средства. Хотя еще полтора года назад Дмитрий вызывался в национальную сборную России и считался восходящей звездой отечественного футбола. Теперь его нет даже в списке кандидатов в первую команду страны.