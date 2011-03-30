Вдова Барыкина рассказала всю правду об отношениях с покойным мужем

Нелли Барыкина заявила, что ее муж просто не был создан для семьи. И он сам не раз в этом признавался. Поэтому у него было так много жен и ни с одной из них он не мог долго прожить.



Нелли Барыкина перед похоронами рассказала, что Александр давал небольшую сумму денег на их общего ребенка - дочь Женю. Она никогда не интересовалась, сколько муж зарабатывает.

Вдова Барыкина также рассказала "МК" о ее отношениях с его бывшей женой - Леной Лениной. Мол, та считает, что Нелли вышла замуж за Барыкина, чтобы его "обобрать". Однако "бодаться" с бывшими Нелли не собирается и заявляет, что любила Александра и не пыталась претендовать на его деньги и имущество. Все дорогие подарки всегда оговаривались. И та «хибара», в которой жил Александр последнее время, не развалюха, а очень приличный дом, жилая площадь которого – 100 квадратных метров плюс мансарда.

Нелли добавляет, что в последнее время у музыканта была девушка в Брянске, именно с ней он встречал Новый год. Но Барыкин признавал, что женщины его начинают быстро раздражать, и он их просто «выживает».