//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес

Вдова Барыкина рассказала всю правду об отношениях с покойным мужем

30 марта 2011, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

Вдова Барыкина рассказала всю правду об отношениях с покойным мужем

Нелли Барыкина заявила, что ее муж просто не был создан для семьи. И он сам не раз в этом признавался. Поэтому у него было так много жен и ни с одной из них он не мог долго прожить.

Нелли Барыкина перед похоронами рассказала, что Александр давал небольшую сумму денег на их общего ребенка - дочь Женю. Она никогда не интересовалась, сколько муж зарабатывает.
Вдова Барыкина также рассказала "МК" о ее отношениях с его бывшей женой - Леной Лениной. Мол, та считает, что Нелли вышла замуж за Барыкина, чтобы его "обобрать". Однако "бодаться" с бывшими Нелли не собирается и заявляет, что любила Александра и не пыталась претендовать на его деньги и имущество. Все дорогие подарки всегда оговаривались. И та «хибара», в которой жил Александр последнее время, не развалюха, а очень приличный дом, жилая площадь которого – 100 квадратных метров плюс мансарда.
Нелли добавляет, что в последнее время у музыканта была девушка в Брянске, именно с ней он встречал Новый год. Но Барыкин признавал, что женщины его начинают быстро раздражать, и он их просто «выживает».

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕС

//новости партнеров

//Новости МирТесен

//Политика

Польша предложила научить украинских чиновников дипломатии

Польша предложила научить украинских чиновников дипломатии

Польское Министерство иностранных дел ведет переговоры с Украиной об организации обучения для украинских чиновников в Дипакадемии МИД Польши. Об этом сообщил глава МИД республики Яцек Чапутович.

//Экономика

Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63

Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой впервые с 1 августа поднялась выше $63. По данным торгов лондонской биржи ICE, отметки в $63,12 за баррель цена на нефть достигла в 04:09.

//В мире

Омбудсмен Людмила Денисова: Киев намерен вернуть еще 113 украинцев

Омбудсмен Людмила Денисова: Киев намерен вернуть еще 113 украинцев

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о планах Киева вернуть еще 113 украинцев, находящихся в заключении на территории России.

//Политика

В Кремле сообщили, что Олег Смоленков никогда не был сотрудником управделами президента РФ

В Кремле сообщили, что Олег Смоленков никогда не был сотрудником управделами президента РФ

Олег Смоленков уехавший из России в Черногорию и после в США, которого СМИ назвали возможным агентом ЦРУ, никогда не работал в Управлении делами президента Российской Федерации.

//В мире

Трамп в очередной раз похвастался своей прической

Трамп в очередной раз похвастался своей прической

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз похвастался своей прической. Президент Соединенных Штатов Америки подчеркнул, что волосы у него значительно лучше, чем у большинства его друзей.

//Новости СМИ2

//В мире

1500 французов минувшим летом погибли из-за жары

1500 французов минувшим летом погибли из-за жары

Власти Франции подсчитали количество жертв летней жары. Согласно последней информации источников, за минувшие три месяца 2019 года чрезмерно жаркая погода унесла жизни примерно 1500 жителей страны.

//В мире

В Польше нашли самого маленького коня на планете

В Польше нашли самого маленького коня на планете

В Польше был найден самый маленький конь на планете. Согласно последней информации осведомленных источников, животное, о котором идет речь, появилось на свет в 2014 году и получило кличку Бомбель.

//Шоу-бизнес

Киркоров высказался о скандале с Биланом в Самаре

Киркоров высказался о скандале с Биланом в Самаре

Российский певец Филипп Киркоров во вторник, 10 сентября, прокомментировал скандал с выступлением Димы Билана в Самаре. Артист возмутил публику своим поведением на празднике в честь Дня города.

//В мире

СМИ: герцогиня Меган покупает роскошный дом с бассейном в Калифорнии

СМИ: герцогиня Меган покупает роскошный дом с бассейном в Калифорнии

Герцогиня Сассекская Меган в скором времени приобретет роскошный особняк с бассейном в Калифонии. Соответствующие данные на днях предоставили осведомленные сотрудники средств массовой информации.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Происшествия

Самолет вернулся в Шереметьево после взлёта

Самолет вернулся в Шереметьево после взлёта

В Шереметьево самолёт, следовавший рейсом Москва – Варшава, вернулся обратно в аэропорт. Сообщается, что причиной возвращения лайнера стало плохое самочувствие одной из пассажирок.

//Здоровье

Ученые назвали самые опасные причины, которые влияют на перепады настроения

Ученые назвали самые опасные причины, которые влияют на перепады настроения

Исследователи назвали самые опасные причины, влияющие на изменение настроения. Его перепады следует связывать с химическим дисбалансом в головном мозге, который появляется благодаря некоторым лекарственным препаратам.

//Авиа, ж/д транспорт

В ФАС прокомментировали рост стоимости авиабилетов

В ФАС прокомментировали рост стоимости авиабилетов

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) опровергли информацию о резком увеличении цен на авиабилеты в России. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

//Шоу-бизнес

Бузова устроила скандал во время съёмок

Бузова устроила скандал во время съёмок

В Сети появилось видео, где телеведущая Ольга Бузова устроила скандал во время съёмок шоу. Звезду возмутила непунктуальность работников съёмочной группы, о чем она и заявила.

//Интервью

Бышовец: Думаю, лучший вариант для Кокорина – вернуться в «Зенит»

Бышовец: Думаю, лучший вариант для Кокорина – вернуться в «Зенит»

«У Кокорина и Мамаева есть прекрасная возможность реабилитироваться», - сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец.

//Шоу-бизнес

Домработница Петросяна подозревает Степаненко в колдовстве

Домработница Петросяна подозревает Степаненко в колдовстве

Домработница Евгения Петросяна считает, что его экс-супруга навела на юмориста порчу. Женщина рассказала о странных и порой пугающих предметах, которые обнаружила в доме Евгения Вагановича.

//В мире

Кто станет новым советником Трампа по нацбезопасности?

Кто станет новым советником Трампа по нацбезопасности?

В Белом доме рассказали, кто заменит покинувшего должность советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Сообщается, что исполняющим обязанности советника по национальной безопасности станет заместитель Болтона.

//Политика

Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии

Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что нынешним властям Грузии необходимо рассмотреть вопрос о вступлении в Североатлантический Альянс "без Абхазии и Южной Осетии".

//В мире

Медведчук не поверил в принятый на Украине закон об импичменте президента

Медведчук не поверил в принятый на Украине закон об импичменте президента

Украинский политик Виктор Медведчук раскритиковал идею нового закона об импичменте президента. По его словам, прямой необходимости в таком законе нет, а его принятие – не более чем пиар.

//Политика

США ввели санкции против двух сотрудников Следственного комитета

США ввели санкции против двух сотрудников Следственного комитета

Госдеп США объявил о введении санкций против двух высокопоставленных сотрудников Следственного комитета по Сургуту. Американцы обвиняют их в коррупции, а также нарушении прав человека.

//В мире

В Британии молодоженов обокрали сразу после торжества

В Британии молодоженов обокрали сразу после торжества

В Великобритании в графстве Норт-Йоркшир молодожены отметили бракосочетание. Однако уже на следующий день выяснилось, что новобрачные остались без подарков, свидетельства, авто и.. медового месяца.

//Политика

Англичане хотят поставить Макрона в угол

Англичане хотят поставить Макрона в угол

Елисейский дворец активно пиарит свою новую российскую политику, которая в момент европейского безвременья призвана сделать из Эммануэля Макрона «великого стратега Европы». Именно так описывают цели своего президента французские эксперты в ведущей газете страны Le Figaro. Желание, конечно,…

//Политика

Берлин в истерике из-за обмена пленными между Россией и Украиной

Берлин в истерике из-за обмена пленными между Россией и Украиной

В Берлине недовольны обменом пленными между Россией и Украиной, который произошёл в конце прошлой недели. Тон комментариев немецких СМИ, приближённых к офису Ангелы Меркель, поражает. Мол, Кремль только для вида продемонстрировал готовность к компромиссу с Киевом, а на самом деле Владимир Путин…

//В мире

Под бывшей ставкой Гитлера обнаружили тайный подземный бункер

Под бывшей ставкой Гитлера обнаружили тайный подземный бункер

Ученые киевского Института прикладных проблем экологии, геофизики и геохимии обнаружили на территории разрушенной ставки Гитлера Werwolf под Винницей подземные сооружения в четыре этажа.

//Говорят, что...

Индия переходит на наш газ

Индия переходит на наш газ

Пока американцы размышляют, вводить ли им драконовские санкции против газопровода «Северный поток – 2», у России появился новый большой потребитель газа. Причём находится он очень далеко от Европы и намерен покупать не трубопроводный, а российский сжиженный газ (СПГ). Речь об…

//Говорят, что...

Китай готовится защищать Иран

Китай готовится защищать Иран

На фоне экономической войны Пекина и Вашингтона в западных СМИ обсуждаются возможные действия Китая. Несколько дней назад там появилась информация о том, что китайцы планируют вложить в Иран 280 млрд…

//Говорят, что...

Японцы продолжили истреблять дельфинов

Японцы продолжили истреблять дельфинов

В России хорошо известно о варварском обычае жителей принадлежащих Дании Фарерских островов, которые несколько раз в году устраивают массовое истребление дельфинов. Несколько лет назад «АН» подробно рассказывали об этом многовековом жутком обычае. Но о том, что подобное происходит и в Японии, в…

//Говорят, что...

Порошенко оказался нигерийским террористом

Порошенко оказался нигерийским террористом

Вокруг бывшего президента Украины Петра Порошенко всё туже затягивается петля неотвратимого наказания. «Шоколадного короля» уже обвиняют в сотрудничестве с террористами из далёкой чёрной Нигерии. Причём сюжет закручен очень…

//Новости партнеров

//Говорят, что...

В США русскую баню считают филиалом ада

В США русскую баню считают филиалом ада

Сказки и мифы о русской бане очень популярны за океаном. Недавно изданная в США книга профессора истории Брауновского университета Итана Поллока о её истории получила широкий отклик в американской прессе. О русской бане написала даже ведущая финансовая газета The Wall Street Journal. Получилось…

//Здоровье

Чай можно, но осторожно

Чай можно, но осторожно

Следует учитывать, что когда женщина в таком положении, к ней следует относиться трепетно и беречь её от всего. И в такой ситуации – нет мелочей. Важно всё: что она надевает, как ходит, что ест и…

//Здоровье

Жизнь после отпуска

Жизнь после отпуска

Такая проблема действительно существует, и рано или поздно определённый дискомфорт, связанный с выходом на работу, испытывает практически каждый человек. Только период этого самого синдрома бывает у всех…

//Спорт

Что и требовалось доказать

Что и требовалось доказать

Не будем нарушать традиции футбольного суеверия и говорить, что дело сделано. Скажем лишь, что сборной России надо теперь очень постараться, чтобы не попасть на чемпионат Европы 2020 года. И скорее всего, старания эти будут…

//Спорт

А вы болели за Хабиба?

А вы болели за Хабиба?

Хабиб Нурмагомедов уже в третьем раунде одержал победу над американцем Дастином Порье в чемпионате мира по смешанным единоборствам. Мы рассказываем об этой схватке и объясняем феномен Хабиба, который для всей планеты – уже больше чем…

//Шпионаж

Спецслужбы против Трампа

Спецслужбы против Трампа

11 сентября 2019 г., в годовщину атаки террористов на башни-близнецы в Нью-Йорке, будет предпринята новая попытка импичмента Дональда Трампа. В этот день комитет палаты представителей Конгресса США по вопросам судопроизводства проведёт голосование по методам будущего расследования о возможных…

//Новости СМИ2

//Общество

В золотой обёртке

В золотой обёртке

Много раз я просил свою жену Галину рассказать о себе. Всякий раз она отвечала, что ей нечего рассказывать – вся её настоящая жизнь началась с момента нашей встречи. «Тогда расскажи о своей учёбе в школе, когда ты была Южаниной, – настаивал я. – До института ты получила общедоступное среднее…

//Спорт

Александр Крылов: как достучаться до Мамаев и Кокорина

Александр Крылов: как достучаться до Мамаев и Кокорина

«Аргументы недели» взяли интервью у Александра Крылова. Директор по региональным продажам «Газпром нефти» в марте прошлого года был избран новым председателем совета директоров омского хоккейного клуба «Авангард». Мы беседуем о том, как переплетены спорт и бизнес, как много между ними…

//Общество

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Отсудил свои деньги – сядь в тюрьму

Бизнес в Российской Федерации – одна из составляющих серьёзных отраслей нашей экономики. Бизнесмены платят налоги, создают рабочие места, обеспечивают граждан страны продукцией своих предприятий, предоставляют в аренду помещения под торговые и складские точки. Увлекательное, но и опасное занятие,…

//Культура

В Ленкоме – «Капкан», а в Сатире... тыква!

В Ленкоме – «Капкан», а в Сатире... тыква!

Новый театральный сезон открыли два главных столичных театра. Ленком, 3 сентября – без приболевшего художественного руководителя Марка Захарова, и Театр сатиры – шутливым и ироничным спичем с серьёзным лицом великодушного художественного руководителя театра Александра…

//Авиа, ж/д транспорт

Своя колея

Своя колея

Сахалин стал ещё более российским, чем был. В конце августа прошла торжественная церемония запуска движения по обновлённой островной железной дороге. Её реконструкция велась с 2003 г., суть которой была в том, чтобы переложить доставшуюся в «наследство» японскую колею шириной 1067 мм на…

//Культура

Венеция-2019: «Бесконечность наступает»

Венеция-2019: «Бесконечность наступает»

Привет, привет, дорогие читатели и кинозрители! Я, Сергей Шолохов, продолжаю серию своих кинофестивальных обзоров. Совсем недавно завершился самый старинный на планете – Венецианский. Фильм с Брэдом Питтом «К звёздам» (реж. Джеймс Грей) ничего не получил, и тут я полностью согласен с высоким жюри.…

//Новости МирТесен

//Культура

Музыка сильных: новый альбом «Алисы»

Музыка сильных: новый альбом «Алисы»

1 сентября вышел новый альбом рок-группы «Алиса» под названием «Посолонь» (посолонь – «движение по ходу солнца»). Состав группы неоднократно менялся, несменяем только лидер группы – легендарный артист, музыкант и поэт Константин Кинчев, личность, поражающая аудиторию своей незаурядностью уже более…

//Экономика

Виноделы средней полосы – не фантастика

Виноделы средней полосы – не фантастика

В России очень остро стоит вопрос продовольственной безопасности. Это когда «в Греции всё есть». В Доктрине так и написано: «Стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов и продовольствием. Гарантией её достижения является стабильность внутреннего производства, а также наличие необходимых резервов и запасов». И союзниками государства в этом важном деле являются не только агрохолдинги с их глобальным капиталом, но и небольшие региональные хозяйства.

//Общество

С дальним прицелом

С дальним прицелом

В начале сентября 2019 г. стало известно о новой программе Министерства развития Дальнего Востока: до 2025 г. макрорегиону нужно 11, 5 трлн рублей инвестиций – то есть по два триллиона каждый год. Такая сумма потребуется, чтобы выполнить наказ президента Путина: достичь 6%-ного роста в год, как у…

//Общество

Мы идём по Африке

Мы идём по Африке

Португальские СМИ сообщают, что в далёком Мозамбике, на юге Африки, появились российские военнослужащие и, вероятно, «вездесущие» сотрудники российских ЧВК. Якобы они будут помогать местным воителям бороться с исламистами, которые подняли голову на севере страны. И зачем нам сдался Мозамбик?

//Политика

В Китай за американским опытом

В Китай за американским опытом

В конце сентября в КНР отправится группа сотрудников администрации президента за изучением опыта наших братьев в регулировании Интернета. Прежде всего и главным образом опыта построения «Огненной стены» Firewall и её…

//Экономика

Чёртова икра, отмороженный краб

Чёртова икра, отмороженный краб

Профессионалы рыбной отрасли на днях выступили с очень смешным заявлением. Им надоело годами безмолвно слушать сказки Росстата про себя и свою работу. Они на корню разгромили подсчёты государственных статистиков, начиная с цифр по уловам и переработке до реального потребления рыбы населением нашей страны.

//В мире

Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона

Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона

Президент Америки Дональд Трамп решил, что страна больше не нуждается в услугах Джона Болтона, о чём и сообщил теперь уже бывшему советнику по нацбезопасности.

//Здоровье

Каким будет Байконур

Каким будет Байконур

«Аргументы недели» постоянно рассказывают о тяжелейшей ситуации, которая сложилась в космической отрасли. Она стала таковой из-за бездарной политики, которую проводит «Роскосмос». Сегодня мы публикуем письмо жителя Казахстана Жана Кульжанова, который долгие годы работал в этой отрасли и не…

//Политика

Борис Джонсон уже выбирает место для могилы

Борис Джонсон уже выбирает место для могилы

«Лучше пусть меня похоронят в канаве, чем я соглашусь на продление Брекзита», – запальчиво заявил на днях премьер Великобритании Борис Джонсон, видимо думая, что ничего более ужасного с ним не приключится. Однако, судя по последним событиям, в Великобритании для его могилы могут найти место и…

//Политика

Помощник президента Фурсенко восстал против Путина

Помощник президента Фурсенко восстал против Путина

Странные дела творятся в кремлёвском королевстве. Помощник по науке Андрей Фурсенко заявил о реорганизации Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). В переводе с «фурсенковского» на русский это означает ликвидацию…

//Здоровье

Врачи рассказали, откуда у детей до трёх лет лишний вес

Врачи рассказали, откуда у детей до трёх лет лишний вес

Педиатр Ольга Лукоянова объяснила, какие продукты нельзя вводить в рацион маленьких детей, чтобы у тех не начались проблемы с весом. По словам специалиста, каждый четвертый ребенок в возрасте от года до трёх имеет лишний вес.

//Общество

О пенсиях, профсоюзах и забастовках

О пенсиях, профсоюзах и забастовках

Гость главного редактора «АН» Андрея Угланова – первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Андрей…

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Домработница Петросяна подозревает Степаненко в колдовстве
2

Помощник президента Фурсенко восстал против Путина
3

В сети появились видео интимной жизни людей, снятые с квадрокоптера в Казани
4

Музыка сильных: новый альбом «Алисы»
5

Одни из самых высоких показателей смертности приходятся на Хабаровский край

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры