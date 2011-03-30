Волочкова призналась, что ее брак с Вдовиным был не настоящим

Балерина Анастасия Волочкова на днях призналась, что никогда не была замужем, а бизнесмен Игорь Вдовин - был ей только гражданским мужем. Свадьба была инсценирована!

Волочкова заявила, что у нее нет штампа в паспорте о браке с Игорем Вдовиным. Якобы девушка просто хотела надеть красивое платье и чувствовать себя принцессой. А в загс парочка и не собиралась. "Главное – это любовь, а не штамп", - считает балерина. Кстати, и дочь Волочковой, Ариадна, не живет под фамилией отца. Анастасия считает, что для девушки быть Вдовиной - это чересчур, и дала ей свою фамилию. На свадьбе Лолиты Волочкова с Вдовиным снова дали повод для пересудов: они ворковали как голубки, можно подумать, что они опять вместе.