Бывшая участница шоу "Дом-2" Алена Водонаева попала в неприятную историю. В ее "лексус" врезался джип. От травм спас ремень безопасности. Однако ремонт машины обойдется недешево.



- Я притормозила возле перекрестка, чтобы пропустить автобус, он был для меня помехой справа. Вдруг автобус с грохотом тормозит, и люди в нем резко падают. Еще через секунду поворачиваю взгляд влево и вижу, как прямо в меня несется джип, - рассказала Life Showbiz Алена.

Левая задняя дверь машины теперь искорежена и даже не закрывается до конца, да и переднюю дверь тоже придется чинить.