Киркоров признался в любви манекенщику, в котором узнал «самого себя»

Филипп Киркоров, в новом клипе которого на песню «Снег» снялся 19-летний манекенщик из Бразилии Марлон Тейшейра, признался ему в любви, сообщает Life News.



Горячая парочка не постеснялась продемонстрировать свои чувства прямо перед камерой. «Я люблю тебя навсегда!» - заявил Филипп. С манекенщиком Киркорова два года назад познакомил модельер Джорджио Армани, а сам Марлон снимается в рекламе одежды марки именитого кутюрье. Филиппа поразило внешнее сходство с юношей и в клипе, который снимает Алан Бадоев, манекенщик играет самого певца в молодости. Так что любовное признание артист сделал как бы сам себе.