На заседании мирового суда в Москве журналистка Катя Гордон, обвиняемая в клевете на продюсера группы "Ранетки" Сергея Мильниченко, отказалась признать себя виновной и заключить мировое соглашение.



По словам Гордон, на записи телепередачи, которая и стала предметом конфликта, она обратилась к Мильниченко с вопросом, не содержащим никаких оскорбляющих его утверждений. В свою очередь продюсер "Ранеток" назвал вопросы Гордон оскорбительными для себя, а также своей жены, дочери и участниц группы, присутствовавших на записи программы.



19 февраля на съемках программы НТВ «Музыкальный ринг» с участием группы «Ранетки» Катя Гордон, которая была приглашена в студию как гостья, обвинила продюсера девичьего коллектива Сергея Мильниченко в педофилии. Самих «Ранеток» Гордон прилюдно обозвала «идиотками».