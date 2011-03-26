Филипп Киркоров привез двойника из Бразилии

Филипп Киркоров для съемок в новом клипе привез себе двойника из Бразилии - любимую фотомодель Армани Марлона Тексейро. Клип Алана Бадоева на песню "Снег" снимается в Киеве. По сюжету Киркоров видит в зеркале себя в молодости.

Марлон высокий и очень красивый, но не похож на короля российской поп-музыки как две капли воды. По словам Киркорова, молодой человек снялся в его клипе исключительно по дружбе, пишет "7 дней". Но говорят, что гонорар Марлону Тексейро заплатили. Фотомодель из Бразилии выучил слова песни, хотя приехав в Киев по-русски он мог сказать только "привет".