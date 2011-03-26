Певец Серов при разводе отдал жене все имущество, а сам остался нищим

Певец Александр Серов лишился всего имущества в результате развода с женой Еленой, с которой он прожил в браке 18 лет, сообщает «ЭГ». По его словам, он отдал Елене три загородных дома и остальное имущество на сумму около 3 млн. долларов. Делить деньги в суде он не смог, так как не хотел воевать с женой, и теперь остался нищий.



«Это не я развелся с женой, а она со мной! Год назад. Лена пошла в суд, подала документы на раздел имущества. Это важно: развод был ее инициативой. Лена меня предала. Корыстная женщина! Дождалась, когда я поднимусь. А потом «хлопнула» на деньги. Только теперь понял, что Лена меня никогда не любила. Отдал ей почти все, что было. Теперь опять надо работать. И опять зарабатывать», - переживает Серов.