Взломана личная почта Волочковой с гомосексуальным фото экс-директора Большого

Анастасия Волочкова сообщила в своем блоге об атаке на ее Интернет-пространство.



«Взломаны мои почтовые ящики (почта моего директора, офисная электронная почта и моя личная). Бог судья. Потери от взломанной электронной почты не страшны, там нет компромата, кроме, конечно, одного… Откровенной фотографии бывшего директора балета Большого театра. Я не знаю, чей член у него во рту, но это его дело. Мне фото прислали «доброжелатели» из Большого театра. Поэтому переживать за то, что она станет благодаря моей взломанной почте достоянием общественности, я не стану», - написала балерина.