Первый канал отказался от рекламы евротура Волочковой и вернул ей деньги

Анастасия Волочкова сообщила в своем блоге о том, что Первый канал – по-видимому, с чьей-то подачи - продолжает войну с ней. На сей раз в виде отказа от ее рекламных роликов.



«Потрясает, с каким упорством Первый канал не желает видеть меня у себя в эфире. Одно дело, когда снимают программы с моим участием, но уже совершенно другое - отказывать в размещении на коммерческой основе рекламных роликов моего европейского турне в эфире Первого канала, вещающего на Германию! Это уже беспрецедентно! Промоутер моего европейского тура проплатил прямую рекламу моих концертов, ролики даже успели выйти, но через несколько дней от Первого канала пришло уведомление о снятии их с эфира и возврате денег за рекламу.

Это до какой же степени руководству Первого канала важно мое отсутствие в эфире, что даже готовы вернуть деньги! Я, правда, не думала, что телеканалы способны добровольно отказываться от коммерчески выгодных контрактов… Поэтому вопрос - добровольно ли?!» - пишет Волочкова.